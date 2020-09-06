يوفنتوس يقترب من نجم برشلونة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


كشفت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي اقترب من التعاقد مع الدولي الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، اقتراب بقاء سواريز مع برشلونة بعدما أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد البلوجرانا بالاستمرار مع البارسا خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سواريز لا يرغب في البقاء مع برشلونة، بعدما أخبره كومان بالرحيل، ولا يريد أن يخلف وعده مع يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة، أن سواريز سوف يحصل على 10 مليون يورو في الموسم، على مدار موسمين، وهو رقم أقل مما يحصل عليه في برشلونة.

وكانت هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم سواريز على رأسهم باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وليستر سيتي، لكن لويس يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس صفقات برشلونة

أخبار تهمك

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

برشلونة يقترب من موهبة الدوري الفرنسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 7 ساعات

عرض أوروبي يهدد مسيرة "كارتيرون" مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. البرسا يلجأ للخطة الأخيرة لحسم أهم صفقة وميسي يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

أخبار برشلونة اليوم: صفقة تبادلية مع يوفنتوس وباريس يحدد سعر نيمار للبرسا وتحديد خليفة فالفيردي والريال يعلن الحرب

أخبار برشلونة اليوم: قنبلة في البرسا بسبب بند رحيل ميسي وصفقة نجم ليفربول تلوح بالأفق وتحديد بدلاء فالفيردي في برشلونة

صفقة من العيار الثقيل.. برشلونة يعثر على بديل سواريز

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يفقد 4 لاعبين واتجاه كبير لخطف صفقة ريال مدريد وتفاصيل اقتراب الفريق من خطف أوباميانج

برشلونة يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب