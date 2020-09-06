الكشف عن تطورات مفاوضات الأهلي لضم باهر المحمدى









علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على أخر تطورات المفاوضات التي يتلقاها باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.

وأضاف تامر النحاس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "قاسم باشا أرسل عرض رسمي إلى نادي الإسماعيلي، ومسؤولو الإسماعيلي لم يردوا على العرض حتى الآن ومستغرب تمامًا من ذلك".





وتابع: "مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي متوقفة واللاعب يقترب من الإنتقال إلى خارج مصر".



