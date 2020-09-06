خبير اقتصادي: "السيسي" بنى مصر جديدة خلال فترة حكمه (فيديو)

قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري المالية والتجارة، لإعادة هيكلة وإنشاء قرى جديدة للريف المصري الجديد، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يخطط لتطوير 1000 قرية خلال الفترة المقبلة.















وتابع "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية في شرق القاهرة، لمتابعة المشروعات القومية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، خاصة مع زيادة الإصابات الفترة الأخيرة.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي يهتم بصحة المصريين، ووضع الدولة بشكل متكامل، وهذا واضح من حديثه على أن مرحلة البناء ستستمر ولن تتوقف لكي تكون مصر دولة جديدة.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي قام ببناء مصر جديدة خلال فترة حكمه، وهذا واضح في العاصمة الادارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشبكة طرق جديدة، وإنشاء خطوط جديدة للمترو.







السيسي يوجه بتطوير محاور الريف المصري

هذا، واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.





وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرات المتخصصة في التطوير العمراني، وذلك للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الريفية.



وقد شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف ١٠٠٠ قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، وبالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، خاصةً وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط والمالية، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.



كما اطلع الرئيس على المشروعات الخدمية الحكومية الجاري تنفيذها في القرى، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بجهود توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك في إطار العمل على تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره، فضلًا عن اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.



كما تم استعراض البرنامج القومي لدعم فئة صغار الصيادين وتوفيق أوضاعهم من خلال عدة محاور توفر لهم الإطار المناسب للحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق؛ وجه السيد الرئيس بتزويد فئة صغار الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة، على أن يتحمل صندوق "تحيا مصر" تكلفتها.

