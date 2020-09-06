موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:24 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تخطط إدارة ريال مدريد الإسبانية، للتعاقد مع الجناح الإسباني داني أولمو، لاعب لايبزيج الألماني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات ريال مدريد مع داني أولمو 

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في جلب صاحب الـ22 عامًا إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

من جانبه ذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن لايبزيج لا ينوي التفريط في خدمات أولمو هذا الصيف، إذ يخطط مدربه جوليان ناجلسمان للاعتماد عليه في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني ربما ينظر إلى احتمالية بيع أولمو، حال وصول عرض باهظ الثمن، نظير التعاقد مع الجناح الإسباني.

الجدير بالذكر أن الجناح الإسباني انضم إلى لايبزيج في يناير من العام الماضي، قادما من دينامو زغرب الكرواتي، لينجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد خلال مشاركته في 15 مباراة بمختلف البطولات.

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