موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد









تخطط إدارة ريال مدريد الإسبانية، للتعاقد مع الجناح الإسباني داني أولمو، لاعب لايبزيج الألماني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





مفاوضات ريال مدريد مع داني أولمو





وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في جلب صاحب الـ22 عامًا إلى ملعب سانتياجو برنابيو.





من جانبه ذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن لايبزيج لا ينوي التفريط في خدمات أولمو هذا الصيف، إذ يخطط مدربه جوليان ناجلسمان للاعتماد عليه في الموسم المقبل.





وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني ربما ينظر إلى احتمالية بيع أولمو، حال وصول عرض باهظ الثمن، نظير التعاقد مع الجناح الإسباني.



