برلماني يكشف مفاجأة عن سبب انتشار السرطان في مصر (فيديو)

قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن مصر خلال الـ 50 عامًا الأخيرة لم يكن لديها أي مخططات تفصيلية، لافتًا إلى أن الصرف الصحي طيلة العقود الماضية لم يغطي سوى 13% من مساحة قرى ونجوع مصر، وهذا أدى لانتشار أمراض غريبة مثل السرطان والفشل الكلوي.













