برلماني يكشف مفاجأة عن سبب انتشار السرطان في مصر (فيديو)
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:30 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن مصر خلال الـ 50 عامًا الأخيرة لم يكن لديها أي مخططات تفصيلية، لافتًا إلى أن الصرف الصحي طيلة العقود الماضية لم يغطي سوى 13% من مساحة قرى ونجوع مصر، وهذا أدى لانتشار أمراض غريبة مثل السرطان والفشل الكلوي.
وتابع "عبدالعزيز"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، أن العشوائيات وصلت لأكثر من 39% من المساكن في مصر، بعدد يقدر بـ 20 مليون وحدة سكانية، وهذا يعتبر كارثة كبيرة جدًا، لأن العشوائيات تمنع بناء دولة عظمى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة الآن تبنى من جديد، بعدما وصلت العشوائيات لكل منطقة في مصر، لافتًا إلى أن مصر لديها إرث كبير جدًا من العشوائيات.
وأضاف أن المناطق العشوائيات مناطق فقيرة، ولا يوجد بها صرف صحي، وتحتاج إلى أموال ضخمة لتطويرها، مضيفًا إلى أن الدولة الآن تبنى من جديد.
وفي سياق آخر، قال عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح نص على الشخص المعني بالتصالح هو الحائز الأخير للوحدة المخالفة، مشيرًا إلى أن التصالح قانون مؤقت، وكان من المفترض أن ينتهي خلال الفترة الماضية، ولكن تم مده بسبب عدم فهم البعض لنصوص القانون.
هذا، ترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:
موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.
الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.
موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.
وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.
محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.
مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة الآن تبنى من جديد، بعدما وصلت العشوائيات لكل منطقة في مصر، لافتًا إلى أن مصر لديها إرث كبير جدًا من العشوائيات.
وأضاف أن المناطق العشوائيات مناطق فقيرة، ولا يوجد بها صرف صحي، وتحتاج إلى أموال ضخمة لتطويرها، مضيفًا إلى أن الدولة الآن تبنى من جديد.
وفي سياق آخر، قال عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح نص على الشخص المعني بالتصالح هو الحائز الأخير للوحدة المخالفة، مشيرًا إلى أن التصالح قانون مؤقت، وكان من المفترض أن ينتهي خلال الفترة الماضية، ولكن تم مده بسبب عدم فهم البعض لنصوص القانون.
هذا، ترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:
موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.
الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.
موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.
وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.
محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.
مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
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