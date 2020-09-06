برلماني: "صاحب البناء المخالف هيفضل يتذل طول عمره مالم يتصالح" (فيديو)

قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح على المخالفات تضمن عدة شروط للموافقة على التصالح، ومن بين هذه الشروط السلامة الإنشائية، وعدم التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وآلية تطبيق هذا القانون أمر خاص بالحكومة وليس بالبرلمان.















وتابع "عبدالعزيز"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، أن قانون التصالح يشمل أي مبنى مخالف لقوانين البناء، وصاحب البناء المخالف يصدر بحقه أحكام بالحبس وغرامات مالية واجبة التنفيذ، وهذه الأحكام لا يمكن أن تسقط، إلا بقانون.