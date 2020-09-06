"التشييد والبناء": هذه هي مشكلة قانون التصالح (فيديو)

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن مخالفات البناء في المجمعات العمرانية الجديدة، أقل بكثير من الإمكان الأخرى، مشيرًا إلى أن التعامل مع المخالفات وفقًا للقانون الجديد سيكون إمام بالتصالح أو بإزالة المبنى المخالف.













وتابع "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "الصحة والجمال"، مساء السبت، أن المشكلة في قانون التصالح هو طريقة احتساب جدية التصالح التي قدرت بـ 25%، متسائلًا: هل المواطن هو من يقوم باحتساب مبلغ التصالح من قيمة المبنى أم من قبل لجنة من المحليات؟.