إغلاق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" في المنيا بسبب الأمطار

إغلاق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" في المنيا بسبب الأمطار
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:35 ص
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إسماعيل الفحام ريس مركز بني مزار، بالمرور على الطريق الصحراوي الشرقي "طريق رأس غارب - الشيخ فضل" للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة قوه السيل وتوحيد الجهود لمواجهة الموقف.
يأتي ذلك عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة هطول أمطار غزيرة.
وأكد محافظ المنيا انه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم إغلاق طريق الشيخ فضل -راس غارب من الاتجاهين حفاظا على سلامه وأمان المواطنين.
وأكد محافظ المنيا انه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم إغلاق طريق الشيخ فضل -راس غارب من الاتجاهين حفاظا على سلامه وأمان المواطنين.
كما وجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظه البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا لاتخاذ الإجراءات المتبعة عقب غلق الطريق.
وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات "الأتوبيسات"، التي تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، وإخطار سائقي "الميكروباصات" داخل الموقف بعدم استخدام هذا الطريق.
وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات "الأتوبيسات"، التي تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، وإخطار سائقي "الميكروباصات" داخل الموقف بعدم استخدام هذا الطريق.
وكان، محافظ المنيا، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتماليه عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
هذا، ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 5 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس السبت ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية
- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الجمعة، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.
وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.
طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس السبت ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية
- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الجمعة، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.
وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.
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