إغلاق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" في المنيا بسبب الأمطار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إسماعيل الفحام ريس مركز بني مزار، بالمرور على الطريق الصحراوي الشرقي "طريق رأس غارب - الشيخ فضل" للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة قوه السيل وتوحيد الجهود لمواجهة الموقف.





يأتي ذلك عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة هطول أمطار غزيرة.



وأكد محافظ المنيا انه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم إغلاق طريق الشيخ فضل -راس غارب من الاتجاهين حفاظا على سلامه وأمان المواطنين.





كما وجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظه البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا لاتخاذ الإجراءات المتبعة عقب غلق الطريق.



وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات "الأتوبيسات"، التي تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، وإخطار سائقي "الميكروباصات" داخل الموقف بعدم استخدام هذا الطريق.





وكان، محافظ المنيا، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتماليه عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.









