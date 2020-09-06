برلماني: الدولة تسعى للقضاء على العشوائيات (فيديو)

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح هدفه الارتقاء بالبنية التحتية، وتقنين أوضاع المخالفين، وكل الأموال التي ستحصل من التصالح ستنفق على تطوير البنية التحتية سواء الصرف الصحي أو شبكات المياه أو الكهرباء.











