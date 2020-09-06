هيئة التأمينات: "اللي سدد أصل الاشتراكات المتأخرة قبل 17/8 معفى من الغرامات"(فيديو)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن هناك بعض المنشئات والشركات إلى تأخرت عن سداد التأمينات الاجتماعية للموظفين، وكل شهر تأخر يتم احتساب مبالغ إضافية، وهذا أدى لمديونيات ضخمة للتأمين، خاصة أن المبالغ الإضافية قد تصل لـ نسبة 100% من المبالغ المتأخرة.

وتابع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن قانون 173 لعام 2020 نص على أن الشركات التي سددت أصل المبالغ المتأخرة للتأمينات قبل يوم 178200 وهو تاريخ العمل بالقانون يعفى من سدادا المبالغ الإضافية.

ولفت إلى أن المبالغ الإضافية التي كانت مديونيات على الشركات كانت تقارب الـمليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 31 ألف شركة وفرد قاموا بتسديد الاشتراكات قبل إقرار القانون الجديد.

هذا وأكد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال تصريحات إعلامية سابقة، علي أن رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، حيث إن المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، وتعتبر ٦٠% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية هي أرشيفيه.

وأضاف عوض، أنه سيعمل على ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيا.

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من الصحفيين وممثلي الصحف، للإعلان عن رؤية الهيئة خلال فترة توليه المسئولية، كاشفا عن رؤيته بتحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.

وأضاف عوض أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي ٢٥ مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدي الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.

وأشار عوض إلى أنه في بداية توليه المسئولية تم تنفيذ التوجيه الرئاسي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف المعاشات قبل العيد، وكان هذا القرار رسالة هامة لنقول لأصحاب المعاشات نحن معكم ونشعر بكم، وأسعد هذا القرار الكثيرين من أصحاب المعاشات ووصلت لهم رسالتنا.

وتابع: أن الهيئة تسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستغلال أموال التأمينات في مشروعات كثيفة العمالة لمساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة واستثمار أموال التأمينات استثمار أمثل.

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