سلاف فواخرجي تغازل زوجها وتنشر صورة من كواليس شارع شيكاغو.. فماذا قالت؟

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

شاركت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ متابعيها بصورة جديدة تجمعها بزوجها من داخل كواليس تصوير مسلسل شارع شيكاغو معبرة عن ثقتها التامة بما تقدمه وتجاهلها لما يثار حول العمل واتهام مشاهده بالجرأة.

وظهرت سلاف مع زوجها من كواليس المسلسل داخل نفق تحت الأرض :"انا هون وهنيك ... انا بقلبك ...وبكل مكان بقلب الشام بتلاقيني ... وتحت أرض الشام شوفي حكايات وقصص وناس .. ناس قبلنا كانوا وعاشوا وراحوا وصاروا تحت وصرنا فوق.

وأضافت: ورح يجوا ناس بعدنا ونكون نحنا تحت وهنن فوق ، وناس ورا ناس ، وزمن ورا زمن ، والتاريخ عم يكبر والجغرافيا عم تتوسع والطبقات عم تزيد باتجاه السما اكتر .. والشام بحلاوتها وبقساوتها بتضلها هي الشام ... تحت وفوق .... وبكل مكان ... وبالقلب.

يذكر أن مسلسل شارع شيكاغو يروي قصة المغنّية ميرامار وتلعب دورها سلاف فواخرجي وحبيبها مراد الذي يجسد دوره الممثل السوري ​مهيار خضور​ ومغامراتهما داخل شارع شيكاغو، شارع الليل الأشهر في دمشق إبان خمسينيات وستينيات القرن الماضي. القصة لا تنتهي هناك، بل تبدأ فعلياً. تُكمل القصة مع مراد المسن الذي يلعب دوره الممثل السوري ​عباس النوري​ الذي يبحث عن حبيبته ميرامار.


أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقترب من موهبة الدوري الفرنسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عرض أوروبي يهدد مسيرة "كارتيرون" مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب