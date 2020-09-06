شاهد.. البرومو الرسمي لمسلسل"حكايات بنات 5" (فيديو)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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عرضت الفنانة أسماء جلال، البرومو الرسمي للجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء، خلال البرومو الرسمي وهي مرتدية فستان زفاف، كما علقت قائلة:"حكايات بنات الجزء الخامس".

ونال البرومو تفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور وانهالت الآفة التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"متحمس جدا ياريت تقوليلنا هينزل امتى" وأضاف آخر"شكلكوا اتغير عن الجزء الرابع بس قمر برضو".

مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس، تدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة أسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد وهند عبد الحليم.


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