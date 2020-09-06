برشلونة يقترب من موهبة الدوري الفرنسي





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أصبح قريبًا للغاية من إنهاء صفقة التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة La Vanguardia الإسبانية أن النجم الهولندي سينتقل إلى النادي الكتالوني مقابل مبلغ 25 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ديباي سينتقل إلى برشلونة لتدعيم الخط الهجومي مع اقتراب رحيل لويس سواريز نجم البلوجرانا في الأيام القليلة المقبلة.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ديباي سيكون الصفقة الأولى للهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد، حيث أن المدير الفني الهولندي يعلم قدرات النجم الهولندي جيداً.



