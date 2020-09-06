محمود الشامي: الكؤوس التي اختفت من اتحاد الكرة نسخ مقلدة (فيديو)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن الكؤوس الرياضية التي أعلن عن اختفائها من اتحاد الكرة المصري، مؤخرًا هي نسخ مقلدة وليست أصلية، مشيرًا إلى أن هذا أمر هام جدًا يجب على الجميع معرفته، مشددًا على أن ما يثار الآن من قبيل الفرقعة التي ليس من ورائها داعى، وتابع: "فرقعة ملهاش أي معنى".

وأضاف "الشامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تداول أخبار اختفاء الكؤوس من اتحاد الكرة المصري، تحول إلى مسار سخرية وتندر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وتابع: "التوقيت سئ وطريقة العرض سيئة.. ده مش حسن نية بل فيه حاجة مقصودة من وراء مثل هذه الأخبار".

وف سياق متصل، قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري الأسبق، إنه لا يعرف السبب من إثارة موضوع اختفاء الكؤوس حاليا مشيرا إلى أن هناك بالفعل محاضر تم عملها منذ حريق اتحاد الكرة في عام 2013.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إن كان متواجد خارج البلاد وقت حريق اتحاد الكرة مشيرا إلى أن أن الكأس ليس مصنوعة من الذهب حتى تتعرض للسرقة بل هي شيء رمزي.

وأشار إلى أن أن النسخة الأصلية من الكأس متواجدة داخل الاتحاد الأفريقي ومصر كان لديها نسخة من الكأس.

وتابع انه لا يعلم الهدف من إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت، مضيفا: "هل من أجل التشكيك في أشخاص كانت متواجدة لا نعلم وأتمنى أن يتم فتح تحقيقات النيابة مرة أخرى للتحقيق في اقتحام اتحاد الكرة ومعرفة المتسبب في ذلك".

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