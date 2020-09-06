طبيب بموسكو يكشف تفاصيل اللقاح الروسي لمواجهة كورونا (فيديو)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أحمد سعد أمين، استشاري الباطنة بموسكو، تفاصيل اللقاح الروسي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اللقاح وصل لمراحله النهائية، حيث أنهم في المرحلة الثالثة من التجارب على آلاف البشر.

وأشار "أديب"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أول إنتاج للقاح كان يوم 13 أغسطس الماضي، وموجود حاليا في بعض مستشفيات موسكو، وهناك دول عربة طلبت تصنيع اللقاح الروسي على أراضيها.

وأوضح استشاري الباطنة بموسكو، تفاصيل اللقاح الروسي، أنه سيتم تطعيم الكوادر الطبية في المرحلة الأولى، وبحلول شهر نوفمبر سيكون اللقاح متاح للشعب الروسي بالمجان، منوها بأن وزير الدفاع الروسي وابنه بوتين تم تطعيمهما.

ولفت إلى أن هناك 27 دولة طلبت الحصول على اللقاح الروسي، منوها بأن التشكيك في اللقاح الروسي ليس له أساس، موضحا أن اللقاح عبارة عن جرعتين بينهما 21 يوم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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