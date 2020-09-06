هانى شاكر: دفاع الإعلام عن "شاكوش وكمال" أمر في غاية الغرابة (فيديو)

قال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن اجتماع النقابة اليوم انتهى إلى عدم التعامل مع "حسن شاكوش، وعمر كمال"، تمامًا وغلق هذا الملف نهائيًا، وتابع:"ليس لديهم النية في إصلاح مسارهم الغنائي ولا يتعاونوا مع نقابة الموسيقيين.. ماشين من دماغهم وبيضربوا بكل القوانين عرض الحائط".



وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدفاع عن "شاكوش وكمال"، من قبل بعض وسائل الإعلام أمر في غاية الغرابة، وتابع:"بعتنا أكثر من مرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعض الأخبار التي نشرت عنى وعن النقابة..شئ محزن صراحة خاصة وأنه لم يتم اتخاذ أي موقف للدفاع عن النقابة حتى الآن".



ولفت "شاكر"، إلى أن الإعلام يتعامل مع حسن شاكوش وعمر كمال، كما لو أنهما منزلين من السماء، وأن ما يقدماه لم يحدث في تاريخ الفن المصري، وتابع: "يحسسك أن ما يقال لم يحدث في مصر قبل ذلك"، مشددًا على أن لن يسمح ومعه أعضاء مجلس النقابة بأن يكون هذا النوع من الغناء أن يكون واجهه لمصر، كونه أكثر خطرًا من المخدرات، مضيفًا:"من يسمع هذه الأغاني مش فايق مائة في المائة".



وتعليقًا على الحفل الغنائي الذي أقامه حسن شاكوش وعمر كمال في تونس، قال نقيب الموسيقيين: "أولًا هما غن وفى مكان صغير جدًا.. تقدر تقول كباريه مش حفلة في مسرح كبير وعدد الحضور صغير "، مشيرًا إلى أن النقابة لا تملك أن تمنع تصرف تونس في أمورها الداخلية ومن حقهم إقامة حفلات، مضيفًا: "من حق الشعب التونسي أن يقيم الحفلات".



وجه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش رسالة شكر لتونس وليبيا وذلك عقب تكريمه بجائزة أوسكار وشارك صورة من التكريم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "شاكوش" قائلا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم إلى سبب كبير في نجاحي ألف شكر وحمد ليك يارب جائزة أوسكار ليبيا في تونس شكرا لي كل أهل ليبيا علي التكريم الجميل دا وشكرا لي أهل تونس علي استقبالكم الجميل".



يذكر أن آخر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أغنية "100 حساب" مع المطرب أحمد سعد والتي أحدثت ضجة كبيرة عقب طرحها.

