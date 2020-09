ريهام سعيد: "أنا مش هصلح الكون.. ومن النهارده مليش دعوة بحاجة"

View this post on Instagram

اكتشفت ان ممكن الواحد يغير من نفسه للاحسن يا رب . بدايه جديده بدون مشاكل . الفنانه العبقريه اسعاد يونس صاحبه السعاده قالت ان من السعاده انك تبعد عن المشاكل . انا من النهارده مليش دعوه بحد ولا بحاجه مش هاصلح الكون انا هاحب ريهام عشان بصراحه محدش نفعني . هابقي جدعه زي ما انا بس مع ريهام الاول 🥰🥰🥰🥰