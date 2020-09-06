ريهام سعيد: "أنا مش هصلح الكون.. ومن النهارده مليش دعوة بحاجة"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها ستتجنب الفترة المقبلة الانشغال بأي أمر خارج حياتها الخاصة، وذلك بعد تعرضها للعديد من المشاكل خلال الفترة الآخيرة.

وقالت عبر حسابها بـ "إنستجرام": "اكتشفت ان ممكن الواحد يغير من نفسه للاحسن يا رب.. بداية جديدة بدون مشاكل., الفنانة العبقرية إسعاد يونس صاحبة السعادة قالت إن من السعادة انك تبعد عن المشاكل".

وأضافت: "أنا من النهاردة مليش دعوة بحد ولا بحاجة مش هصلح الكون أنا هاحب ريهام عشان بصراحة محدش نفعني. هبقي جدعه زي ما أنا بس مع ريهام الاول".

 

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