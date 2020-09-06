ريهام سعيد: "أنا مش هصلح الكون.. ومن النهارده مليش دعوة بحاجة"
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:58 ص
رشا عادل
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قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها ستتجنب الفترة المقبلة الانشغال بأي أمر خارج حياتها الخاصة، وذلك بعد تعرضها للعديد من المشاكل خلال الفترة الآخيرة.
وقالت عبر حسابها بـ "إنستجرام": "اكتشفت ان ممكن الواحد يغير من نفسه للاحسن يا رب.. بداية جديدة بدون مشاكل., الفنانة العبقرية إسعاد يونس صاحبة السعادة قالت إن من السعادة انك تبعد عن المشاكل".
وأضافت: "أنا من النهاردة مليش دعوة بحد ولا بحاجة مش هصلح الكون أنا هاحب ريهام عشان بصراحة محدش نفعني. هبقي جدعه زي ما أنا بس مع ريهام الاول".
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اكتشفت ان ممكن الواحد يغير من نفسه للاحسن يا رب . بدايه جديده بدون مشاكل . الفنانه العبقريه اسعاد يونس صاحبه السعاده قالت ان من السعاده انك تبعد عن المشاكل . انا من النهارده مليش دعوه بحد ولا بحاجه مش هاصلح الكون انا هاحب ريهام عشان بصراحه محدش نفعني . هابقي جدعه زي ما انا بس مع ريهام الاول 🥰🥰🥰🥰
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اكتشفت ان ممكن الواحد يغير من نفسه للاحسن يا رب . بدايه جديده بدون مشاكل . الفنانه العبقريه اسعاد يونس صاحبه السعاده قالت ان من السعاده انك تبعد عن المشاكل . انا من النهارده مليش دعوه بحد ولا بحاجه مش هاصلح الكون انا هاحب ريهام عشان بصراحه محدش نفعني . هابقي جدعه زي ما انا بس مع ريهام الاول 🥰🥰🥰🥰
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