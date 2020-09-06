هادي بو عياش لـ"الفجر الفني": اكتسبت خبرة كبيرة بمشاركتي في "بردانة انا".. أعشق عمر الشريف وأتمنى تجسيد حياته في مسلسل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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فنان يحظى بكاريزما عالية وحضور لافت أمام الكاميرا، أبدع في تقديم أدوارًا هادفة، ولهذا السبب أحبه الجمهور وأشاد به النقاد، حديثنا عن الممثل اللبناني هادي بو عياش.

والتقى "الفجر الفني" بالفنان هادي بو عياش في حوار خاص فتح لنا قلبه من خلاله وتحدث معنا عن تجربته في المسلسل اللبناني "بردانة أنا" وعن تفاصيل دوره الذي أثار الجدل.

وإلى نص الحوار..

في البداية.. حدثنا عن تجربتك في مسلسل "بردانة أنا" الذي تم عرضه رمضان المنصرم؟
بالنسبة لتجربتي في المسلسل الرمضاني بردانة أنا، كانت مختلفة جدا وسعدت بها كثيرًا، وأكثر شئ جذبني لهذا العمل أن الدور جرئ، وتمت كتابته بشكل جيد جدًا.

كيف جاءت ردود فعل الجمهور على دورك في العمل ولاسيما بعد عرضه في ظل ظروف صعبة في لبنان؟
بالرغم من كل شئ، تلقيت ردود فعل إيجابية جدًا من الجمهور وكانوا متحمسين جدا للأحداث ولاسيما وأن العمل يناقش قضية إجتماعية هامة ومنتشرة في كل مجتمع عربي، لدرجة أنني شعرت بأنهم تعلقوا بالشخصيات وباتوا يسألوني حول تفاصيل الشخصية ويوجهون الأسئلة لي حول كيفية الزواج والحب من إمرأة تكبرني في العمر.

كيف استعديت لتجسيد هذه الشخصية؟
استعديت لهذه الشخصية من خلال التفتيش عنها في المجتمع، ومقابلة مثل هذه النماذج وأناقشهم وأخذ رأيهم في العديد من الأمور، مثل الحب وفرق السن في الزواج بين الرجل والمرأة وكيف يقع شاب صغير بالعمر في عشق إمرأة أكبر منه، فكل هذه الحوارات والمناقشات مع قراءة النص جيدًا ساهمت في التحضير لها.

وكيف كانت كواليس العمل؟
كانت أكثر من رائعة وفريق العمل كان يتعامل بكل لطف، وبالتأكيد واجهتنا صعوبات كثيرة وأولها ساعات العمل الطويلة ناهيك عن أن العمل يتكون من 60 حلقة وكنا نقوم بتصوير الحلقات بدون ترتيب وهذا تطلب تركيز ولكن اكتسبنا خبرة وتعليم من هذه التجربة.

بالعودة للنوستالجيا وزمن الفن الجميل.. من هو الفنان الذي تحب أن تقدم سيرته الذاتيه في عمل درامي؟
بالتأكيد أعشق الفنان العالمي الراحل عمر الشريف وأتمنى أن أجسد سيرته الذاتية.

ما المهنة التي كنت تتمنى العمل بها إذا لم تكن ممثلًا؟
أحب مهنة الإخراج والتصوير ولاسيما الأفلام الوثائقية التي تضفي علينا معلومات مهمة عن المجتمع، وأيضًا مهنة الطبخ لأنه من وجهة نظري متداخل في المجتمع، مشيرًا: الطبخ متعلق بالطبيعة لأن مكونات الطعام مشتقه منها، وأنا مغروم بالطبيعة وأتمنى أن أكون ناشط بيئي، لكي احمي طبيعة لبنان وأنشر التوعية البيئية.



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