برشلونة يعلن عن ثاني مبارياته الودية إستعداداً للموسم الجديد





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أعلن عن المباريات الودية التي يستعد لخوضها ضمن المباريات التحضيرية للموسم الجديد.





وأفاد موقع برشلونة الرسمي بأن الفريق الأول سيخوض ثاني مبارياته الودية أمام جيرونا يوم 16 سبتمبر على ملعب يوهان كرويف.





وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن أول مبارياته الودية في عهد المدير الفني الجديد الهولندي رونالد كومان سيخوضها السبت المقبل أمام ناستيك تاراجونا.





وألمح الموقع الرسمي لبرشلونة أنه سيخوض أول مباراة رسمية له في الموسم المقبل أمام فياريال في 26 أو 27 من الشهر الحالي.



