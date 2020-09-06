بعد مشاركته بقرعة مونديال اليد.. خالد النبوي: "مبسوط أني كنت جزء من الحفل"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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عبر الفنان خالد النبوي، عن سعادته الشديدة بمشاركته في قرعة كاس العالم لليد 2021، من خلال نشر مجموعة صور له من الحفل، على حسابه الشخصي، عبر موقع بتادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق خالد، على الصور قائلًا: "فرحان جدًا إن بطولة كأس العالم لليد هتبقى على أرض مصر وبحلم اننا نكسب البطولة فى 2021.. مبسوط اني كنت جزء من الاحتفال بسحب القرعة وتحية لكل القائمين على هذا الاحتفال الكبير".

يذكر أن آخر اعمال خالد النبوي، مسلسل "لما كنا صغيرين" وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنانة ريهام حجاج ومحمود حميدة ونسرين أمين.

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