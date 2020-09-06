ابنة فنان شهير وبرعت في أدوارها في السينما والتلفزيون.. في عيد ميلادها معلومات عن ريهام عبد الغفور

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ميلادها ونشأتها

هي ابنة الممثل أشرف عبد الغفور ولدت في يوم الأربعاء، 06 سبتمبر 1978 وتخرجت من كلية التجارة قسم لغة إنجليزية و الاسم الكامل: ريهام أشرف عبد الغفور لديها من الأولاد: يوسف، فاروق من زوجها شريف الشوبيكي والبرج الفلكي: برج العذراء.





أهم أعمالها التلفزيونية

أول أعمالها الفنية كان من خلال دورها في مسلسل زيزينيا الجزء الثاني مع يحيى الفخراني وهالة صدقي ومن إخراج جمال عبد الحميد عام 2000، وتتوالى أعمالها الدرامية ومنها مسلسل الرقص على سلالم متحركة، مسلسل العائلة والناس، مسرحية الملك لير، مسلسل حديث الصباح والمساء، مسلسل فارس بلا جواد، مسلسل أميرة في عابدين، مسلسل مسألة مبدأ، مسلسل بنت من شبرا، مسلسل العمة نور، مسلسل الحقيقة والسراب، مسلسل من غير ميعاد، فيلم جاي في السريع، مسلسل أماكن في القلب، مسلسل العميل 1001، مسلسل العندليب، مسلسل آخر الخط،المسلسل الإذاعي يا خميس يا جمعة، مسلسل هيما أيام الضحك والدموع، فيلم الغابة، مسلسل علشان ماليش غيرك، مسلسل ورقة توت، مسلسل أفراح ابليس، مسلسل فتيات صغيرات، فيلم الأكاديمية، مسلسل شيخ العرب همام آخر ملوك الصعيد، مسلسل مش ألف ليلة وليلة، مسلسل رحيل مع الشمس، مسلسل وادي الملوك، مسلسل الريان، مسلسل الأخوة الأعداء، فيلم جوة اللعبة، مسلسل لحظات حرجة، مسلسل بنت بنوت، ، مسلسل الحمد لله على السلامة





أهم أعمالها السينمائية

أول أعمالها السينمائية وأول أدوار البطولة كان في فيلم صاحب صاحبه مع محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي ومن إخراج سعيد حامد عام 2002 وتابعت بعده مشوارها الفني من خلال العديد من الأعمال السينمائية والدرامية وهي فيلم سحر العيون، ، فيلم حريم كريم، فيلم كان يوم حبك، فيلم ملاكي اسكندرية، فيلم زي الهوا، ، فيلم جعلتني مجرماً، فيلم بالعربي سندريلا، ، فيلم عليا الطرب بالتلاتة، فيلم عجميستا،



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تحتفل اليوم الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد ميلادهاوهي ممثلة من مواليد مدينة المحلة الكبرى، تميزت بأسلوبها المميز في التمثيل فبرعت في الأدوار السينيمائية وكانت لها بصمتها المميزة في التليفيزيون تنوعت أدوارها وأبهرت جمهورها بأدائها المميز تألقت في أداء دورها مما لفت إليها الأنظار.