نادي اتحاد الجزائر يقرر تصعيد 6 ناشئين





أتخذ نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم اليوم السبت، قرار هام وذلك بتصعيد 6 لاعبين من الفريق الرديف دفعة واحدة إلى الفريق الأول استعدادا للموسم المقبل.





وذكر النادي في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه جرى تصعيد كل من الحارس زين الدين عباسي (21 عاما)، واللاعبين ياسين عليان (21 عاما)، وأحمد بجاوي (21 عاما)، وعبد الكريم لوانشي (20 عاما)، ومحمد جنيدي (18 عاما)، ووسيم وهاب (18 عاما).



