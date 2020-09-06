"مصر السيادي" عن مجمع التحرير: "تطوير المبنى يداعب مشاعر ناس كتير"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:30 ص
صندوق مصر السيادي
صندوق مصر السيادي
هدى عبدالرازق
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كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، تفاصيل تطوير مجمع التحرير، معلقا: "تطوير المبنى يداعب مشاعر ناس كتير.. سنحافظ على قيمته وهيبته".

وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كل الأفكار التي وردت إليهم لا تخلو من المكون الفندقي، منوها بأن المبنى سيم إخلائه عقب نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الصندوق مملوك 100% للدولة المصرية، وستهدف تنويع مصادر الدخل للدولة.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل إدارة أصول الدولة غير المُستغلة، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، ومسئولي الصندوق السيادي المصري.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال (مبنى مجمع التحرير - أرض مبنى الحزب الوطني) بميدان التحرير، وذلك طبقًا للاحتياجات الفعلية، وفي إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة اختيار الأنشطة المناسبة لأصول الدولة غير المستغلة في محيط القاهرة الخديوية، بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية للمدينة، ويتكامل مع مشروعات التطوير الجارية بالقاهرة، لعودتها لممارسة دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

وأوضح الوزير أنه تم أيضًا مناقشة آليات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، في المحافظات والمدن الساحلية، وذلك في إطار خطة استراتيجية قومية تتبناها وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف ترشيد مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.

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