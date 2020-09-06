"لجنة كورونا": تنظيم مونديال كرة اليد 2021 شهادة ثقة في مصر

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن تنظيم مصر لمونديال كرة اليد 2021 هو شهادة ثقة من العالم في قدرة مصر على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وتنظيم مثل هذا الحدث العالمي الذي يشارك فيه 32 دولة حول العالم.



وأضاف "حسني"، في لقائه عبر "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت: "تنظيم هذا الحدث دليل على نجاح مصر في السيطرة على الفيروس وأنها تستطيع الحفاظ على أي زائر بها، وعلى قدر ما أن هذا الحدث شهادة فخر لمصر ولكنها رسالة تحذير من الاستهتار والتهور لأننا لم ننتصر على الفيروس حتى الآن".



آخر تطورات فيروس كورونا

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

