مها أحمد تنجو من الموت بعد حادث سير

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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نجت الفنانة الفنانة مها أحمد، من الموت بعد تعرضها لحادث سير خطير اليوم كاد أن يؤدي بحياتها، وذلك على طريق الساحل الشمالي أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت مها أحمد، منشورًأ عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت خلاله تفاصيل الحادث.

وقالت خلال المنشور: "الحمد لله على كل شيء.. كنت هعمل حادثة فظيعة فى طريق الساحل ورب العرش نجانى.. الحمد لله"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها بالعديد من التعليقات متمنين لها السلامة.

يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة مها أحمد، مسلسل "رسائل" مع النجمة مي عز الدين، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.

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