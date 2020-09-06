هاني شاكر: أغاني المهرجانات كارثة و أكثر خطراً من المخدرات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
كـسـاب أحـمـد
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قال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، تعليقا على أغاني المهرجانات، التي تحمل ألفاظ خارجة، قائلًا: "هذا النوع من الأغاني أكثر خطرًا من المخدرات"، مشددًا على أن هذه النوعية لا تليق بمصر وتاريخها الفني مطلقًا.

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا النوع من الأغاني كارثة كبيري لا تليق بمصر وفنها أو المرحلة الجميلة في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتابع:" النوعية دي من الأغاني خطر على الأطفال والنشء".

وشدد "شاكر"، على أنه يجب تنقية الغناء المصري من هذا "الورم السرطاني"، وعلى الإعلام أن يدعم النقابة في الحفاظ على تاريخ مصر الفني والغنائي، كون الفن هو سفير مصر في الخارج، ولا يليق أن بنا أن يمثلنا هذا النوع المبتذل والذي يحمل إسفافًا.

وجه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش رسالة شكر لتونس وليبيا وذلك عقب تكريمه بجائزة أوسكار وشارك صورة من التكريم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "شاكوش" قائلا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب، شكرا لجمهوري العظيم إلى سبب كبير في نجاحي ألف شكر وحمد ليك يارب جائزة أوسكار ليبيا في تونس شكرا لي كل أهل ليبيا علي التكريم الجميل دا وشكرا لي أهل تونس علي استقبالكم الجميل".

يذكر أن آخر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أغنية "100 حساب" مع المطرب أحمد سعد والتي أحدثت ضجة كبيرة عقب طرحها.

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