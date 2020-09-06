هاني شاكر: الإعلام يساند "شاكوش وكمال" ضد نقابة الموسيقيين

قال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن نقيب الموسيقيين التونسي، تواصل معه لمعرفة موقف "حسن شاكوش وعمر كمال"، من النقابة بالقاهرة، وتابع:"وأنا قلت له ليسوا أعضاء في النقابة ولا يحق لهم ممارسة العمل الفني بدون تصريح".



وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تفاجئ بعد ذلك من موقف الإعلام بمصر الذي حول الأمر إلى صراع، وتابع:"ومش عارف صارحة هو الإعلام واقف مع مين.. واقف ضد الإسفاف والابتذال والسرطان الغنائي ولا معه.. أنا مش عارف صراحة".



وأكد "شاكر"، أنه منذ اتخذ قرارا بوقف "شاكوش وكمال"، عن الغناء، بسبب الألفاظ الخارجة التي يقولاها، وهو لا يجد أي دعم إعلامي للنقابة، وتابع:"أنا مش حاسس أن فيه واجهه إعلامية بتساندنا أو سند إعلامي لكافة القرارات التي نتخذها..ومنذ وقفهما لأنهم قالوا ألفاظ خارجة وكلام لا يصح أن يقال على التليفزيون لم أجد من يساند أو يدافع.. بل بالعكس بيدافعوا عن الأولاد دول".



وجه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش رسالة شكر لتونس وليبيا وذلك عقب تكريمه بجائزة أوسكار وشارك صورة من التكريم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "شاكوش" قائلا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب.. شكرا لجمهوري العظيم الي سبب كبير في نجاحي ألف شكر وحمد ليك يا رب جائزة أوسكار ليبيا في تونس شكرا لي كل اهل ليبيا علي التكريم الجميل دا وشكرا لي أهل تونس علي استقبالكم الجميل".



يذكر أن آخر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أغنية "100 حساب" مع المطرب أحمد سعد والتي أحدثت ضجة كبيرة عقب طرحها.

