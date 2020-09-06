هاني شاكر: الإعلام يساند "شاكوش وكمال" ضد نقابة الموسيقيين

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
شاكوش وهاني شاكر
شاكوش وهاني شاكر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن نقيب الموسيقيين التونسي، تواصل معه لمعرفة موقف "حسن شاكوش وعمر كمال"، من النقابة بالقاهرة، وتابع:"وأنا قلت له ليسوا أعضاء في النقابة ولا يحق لهم ممارسة العمل الفني بدون تصريح".

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تفاجئ بعد ذلك من موقف الإعلام بمصر الذي حول الأمر إلى صراع، وتابع:"ومش عارف صارحة هو الإعلام واقف مع مين.. واقف ضد الإسفاف والابتذال والسرطان الغنائي ولا معه.. أنا مش عارف صراحة".

وأكد "شاكر"، أنه منذ اتخذ قرارا بوقف "شاكوش وكمال"، عن الغناء، بسبب الألفاظ الخارجة التي يقولاها، وهو لا يجد أي دعم إعلامي للنقابة، وتابع:"أنا مش حاسس أن فيه واجهه إعلامية بتساندنا أو سند إعلامي لكافة القرارات التي نتخذها..ومنذ وقفهما لأنهم قالوا ألفاظ خارجة وكلام لا يصح أن يقال على التليفزيون لم أجد من يساند أو يدافع.. بل بالعكس بيدافعوا عن الأولاد دول".

وجه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش رسالة شكر لتونس وليبيا وذلك عقب تكريمه بجائزة أوسكار وشارك صورة من التكريم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "شاكوش" قائلا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب.. شكرا لجمهوري العظيم الي سبب كبير في نجاحي ألف شكر وحمد ليك يا رب جائزة أوسكار ليبيا في تونس شكرا لي كل اهل ليبيا علي التكريم الجميل دا وشكرا لي أهل تونس علي استقبالكم الجميل".

يذكر أن آخر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أغنية "100 حساب" مع المطرب أحمد سعد والتي أحدثت ضجة كبيرة عقب طرحها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر عمر كمال حسن شاكوش بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على ضم بيراميدز ثلاثي القلعة الحمراء

منذ ساعة

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش اليوم الأحد بالدوري المصري

منذ 43 دقيقة

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل | "إسفاف وانحدار فني".. بيان من نقيب الموسيقيين هاني شاكر بشأن أغاني المهرجانات

عاجل| قرار بإعادة النظر في عضوية حسن شاكوش بنقابة الموسيقيين بعد تجاوزه بالألفاظ في استاد القاهرة

عاجل.. هاني شاكر يمنع حسن شاكوش وكل مطربي المهرجانات من الغناء

خاص.. في أول رد له "حمو بيكا" يحمل "شاكوش" مسئولية قرار النقابة.. ويؤكد: "جمهورنا هيرد"(فيديو)

حسن شاكوش: حكيم بيغني ياجارسون هات كاس وسيد درويش غنى للكوكايين

حسن شاكوش: أعد جمهوري بالابتعاد عن الإسفاف في أعمالي الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

03:26 ص

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب