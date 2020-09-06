"لجنة كورونا" تصدم الجميع: "من المستحيل الوصول لصفر إصابات"
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
شيماء حسن
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قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المستحيل الوصول إلى صفر إصابات في فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الهدف حاليًا هو الوصول إلى صفر وفيات أو صفر حالات حرجة.
وأضاف "حسني"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تنتج البروتوكول العلاجي الخاص بالفيروس داخلها، مؤكدًا على أن كميات الأدوية متوفرة ولا يوجد أي نقص.
وتابع: "وزيرة الصحة أصرت على بقاء مستشفيات العزل للعمل بكامل طاقاتها تحسبًا لأي موجة ثانية قد تضرب الدولة المصرية، ولأي وجد أي نقص في أجهزة التنفس الصناعي".
وأشار إلى أن الدولة المصرية على استعداد لاستقدام أي لقاح يثبت فعاليته وأمانه سواء كان لقاح أكسفورد أو بروتوكولات العلاج الصيني أو اللقاح الروسي.
وأضاف "حسني"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تنتج البروتوكول العلاجي الخاص بالفيروس داخلها، مؤكدًا على أن كميات الأدوية متوفرة ولا يوجد أي نقص.
وتابع: "وزيرة الصحة أصرت على بقاء مستشفيات العزل للعمل بكامل طاقاتها تحسبًا لأي موجة ثانية قد تضرب الدولة المصرية، ولأي وجد أي نقص في أجهزة التنفس الصناعي".
وأشار إلى أن الدولة المصرية على استعداد لاستقدام أي لقاح يثبت فعاليته وأمانه سواء كان لقاح أكسفورد أو بروتوكولات العلاج الصيني أو اللقاح الروسي.
آخر تطورات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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