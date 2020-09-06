"لجنة كورونا" تصدم الجميع: "من المستحيل الوصول لصفر إصابات"

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المستحيل الوصول إلى صفر إصابات في فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الهدف حاليًا هو الوصول إلى صفر وفيات أو صفر حالات حرجة.



وأضاف "حسني"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تنتج البروتوكول العلاجي الخاص بالفيروس داخلها، مؤكدًا على أن كميات الأدوية متوفرة ولا يوجد أي نقص.



وتابع: "وزيرة الصحة أصرت على بقاء مستشفيات العزل للعمل بكامل طاقاتها تحسبًا لأي موجة ثانية قد تضرب الدولة المصرية، ولأي وجد أي نقص في أجهزة التنفس الصناعي".



وأشار إلى أن الدولة المصرية على استعداد لاستقدام أي لقاح يثبت فعاليته وأمانه سواء كان لقاح أكسفورد أو بروتوكولات العلاج الصيني أو اللقاح الروسي.



