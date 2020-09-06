"لجنة كورونا" تصدم الجميع: "من المستحيل الوصول لصفر إصابات"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
حسام حسني
حسام حسني
شيماء حسن
Advertisements
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المستحيل الوصول إلى صفر إصابات في فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الهدف حاليًا هو الوصول إلى صفر وفيات أو صفر حالات حرجة.

وأضاف "حسني"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تنتج البروتوكول العلاجي الخاص بالفيروس داخلها، مؤكدًا على أن كميات الأدوية متوفرة ولا يوجد أي نقص.

وتابع: "وزيرة الصحة أصرت على بقاء مستشفيات العزل للعمل بكامل طاقاتها تحسبًا لأي موجة ثانية قد تضرب الدولة المصرية، ولأي وجد أي نقص في أجهزة التنفس الصناعي".

وأشار إلى أن الدولة المصرية على استعداد لاستقدام أي لقاح يثبت فعاليته وأمانه سواء كان لقاح أكسفورد أو بروتوكولات العلاج الصيني أو اللقاح الروسي.

آخر تطورات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موجه ثانيه مستشار الصحة لجنة كورونا بوابة الفجر اللقاح الروسي الفجر

أخبار تهمك

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عرض أوروبي يهدد مسيرة "كارتيرون" مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

برشلونة يقترب من موهبة الدوري الفرنسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 5 ساعات

التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

نجاحه 100% على القرود.. تعرف على تفاصيل لقاح أوكسفورد

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

الرابطة الأوروبية: 4 لقاحات فقط فيهم الأمل لعلاج كورونا

لجنة مكافحة كورونا: مصر قاربت على الوصول إلى صفر إصابات شديدة (فيديو)

طبيب: لقاح سانوفي لن يتم توزيعه قبل يوليو 2021.. والروسي الأقرب (فيديو)

هل كوفيد 19 ينتهي بنهاية العام الجاري؟ "أكسفورد" تجاوب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب