سعد الصغير عن بيومي فؤاد: "أبو الطيبة والجدعنة كلها"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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امتدح الفنان سعد الصغير الفنان بيومي فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر سعد الصغير بالصورة برفقة الكوميديان الشهير معبرًت عن حبه الشديد له حيث علق قائلًا :" أبو الجدعنة والطيبة كلها".

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيه وتعددت التعليقات أبرزها "أحلي نجوم مصر".

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير كانت مسلسل "ولاد امبابة" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من مصطفى ابو سريع وعمرو رمزى.

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