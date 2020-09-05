"عقب بيان الأرصاد الجوية" محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد القصوى.. ويوجه بتفعيل غرفة العمليات

"عقب بيان الأرصاد الجوية" محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد القصوى.. ويوجه بتفعيل غرفة العمليات
السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:46 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتماليه عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية.
يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 6 إلى 8 من شهر سبتمبر الحالي والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 6 إلى 8 من شهر سبتمبر الحالي والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.