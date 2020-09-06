الأرصاد تحذر من درجة الحرارة المحسوسة غدا: تصل لـ40

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا غدا، منوهة بأن درجة الحرارة ستصل إلى 37 درجة، ولكن درجة الحرارة المحسوسة ستصل إلى 40 درجة.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك ارتفاع ف نسبة الرطوبة وهو ما يزيد من شعورنا بحرارة الطقس، كاشفة أن درجات الحرارة ستشهد انخفاض تدريجي اعتبارا من الإثنين المقبل.

هذا، ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 5 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

حالة الطقس خلال 72 ساعة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الجمعة، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس السبت:
وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

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