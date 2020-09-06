نائب محافظ قنا يزرو مصابي حادث رحلات دير مارجرجس بالمحروسة

زار حازم عمر، نائب محافظ قنا الجامعي، مصابي حادث انقلاب سيارة رحلات دير مارجرجس، الذي انقلب بطريقة قنا الأقصر الصحراوي الغربي، قرية المحروسة، للاطمئنان على حالتهم الصحية.





وخلال الزيارة رافقه، الدكتور محمد يوسف مدير مستشفى قنا الجامعي، وأحمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات بالمحافظة.



وأوضح نائب محافظ قنا، أن الحادث أسفر عن إصابة 24 شخص تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، وأشار إلى خروج 16 مصاب من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وتماثلهم للشفاء فيما يتلقى 8 آخرين العلاج بالمستشفى لحين تمام شفائهم.



ووجه نائب المحافظ مسئولي المستشفي بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم لحين تماثلهم للشفاء، متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين.





وكان هذا الحادث نتيجة انقلاب سيارة أجرة نتيجة السرعة المفرطة.





والمصابون هم: ماري.و.ن،البالغة من العمر 35 عامًا، مصابة بكدمات، ويوسف.ا، البالغ من العمر ٤ سنوات، مصابا بكسر بأصابع اليد اليمنى، وستيفين.س.ب، 11 عامًا، مصابا بكسر مفتت بالذراع اليسرى، وأبنوب.ب.م، 8 سنوات، مصابا بسحجات وكدمات، وكاراس.س.ب، 8 سنوات، مصابا بسحجات وكدمات، وميلانيا.س.ب، 1 سنة مصابة بكدمات، وكاترين.ب.م، 27 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات، ومريم.م.س، 19 عامًا، مصابة بكدمات، ومارينا.م.س.،17 عامًا، مصابة بكدمات، ومريم.ب.م 41 عامًا مصابة بالآم بالظهر، ومينا.أ.ت، 6 سنوات، مصابا باشتباه نزيف في المخ، وساندي.ا.ت، 16عامًا، مصابا بجرح متهتك بالذراع اليمنى، ورانيا.ش.ت، 38 عاما، مصابة بسحجات وكدمات.

