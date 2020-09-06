حالة استغراب.. تعليق الوفود المشاركة في قرعة مونديال كرة اليد 2021

وجه هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، الشكر لوزارة الشباب والرياضة على الحفل المبهر لقرعة مونديال كرة اليد 2021، قائلًا "الوفود المشاركة في القرعة من دول العالم أبدت استغرابها من قدرة مصر على تنظيم هذه الاحتفالية على الرغم من أزمة فيروس كورونا".



وقال "نصر"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت: "خروج حقل القرعة بهذه الصورة المبهرة نتيجة الجهد والعمل الجماعي وتفاني الجميع في عمله على الرغم من الصعوبات، وأردنا توصيل رسائل عدة للعالم بقدرة مصر على التنظيم".



وأضاف " إجراء القرعة في منطقة الأهرامات للتعبير عن شخصية مصر، والوفود كانت متخيلة أن القرعة هتكون في غرفة مغلقة، ولكن أول ما رأوا منظر الأهرامات انبهروا خاصة بالإخراج وتشريف الموسيقار العالمي عمر خيرت".



قرعة كأس العالم لكرة اليد

أسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 14 يناير 2021 إلى 31 من نفس الشهر، عن مجموعات حديدية وأخري متوازنة، وذلك خلال القرعة التي أقيمت مساء اليوم، السبت، تحت سفح الأهرامات بمدينة الجيزة.



ووقع منتخبا المصري في المجموعة بجانب منتخبات (المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد)



وكان تصنيف المنتخبات جاء على النحو التالي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد.



التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا.



التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي.



التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا - المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي.



وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: كاب فيردي - أوروجواي - ألمانيا - المجر



المجموعة الثانية: بولندا - البرازيل - إسبانيا - تونس



المجموعة الثالثة: أنجولا - اليابان - كرواتيا - قطر



المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - البحرين - الدنمارك - الأرجنتين



المجموعة الخامسة: منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي - فرنسا - النرويج - النمسا



المجموعة السادسة: المغرب - آيسلندا - البرتغال - الجزائر



المجموعة السابعة: المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد - مصر



المجموعة الثامنة: روسيا - كوريا الجنوبية - سلوفينيا - بيلاروسيا

