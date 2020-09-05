رسميا.. إيفرتون يعلن ضم نجم نابولي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 

أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع البرازيلي ألان، من نادي نابولي الإيطالي، لمدة ثلاثة أعوام.

 

ومن جهته، قال ألان في بيان أصدره النادي الإنجليزي: "أشعر بسعادة حقيقية بالتعاقد مع إيفرتون. أنا في غاية السعادة لوجودي هنا".

 

وأضاف اللاعب البرازيلي: "أتمنى، كما كان الحال دوما طوال مسيرتي المهنية، أن أساهم من خلال أدائي مع زملائي في الفريق في تقديم مباريات كبيرة وأداء كبير، وأن نحقق الفوز بأشياء مهمة".

 

ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن إيفرتون دفع نحو 25 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي البالغ 29 عاما.

 

وأحرز ألان 11 هدفا، وصنع 16 هدفا آخر في أكثر من 200 مباراة خاضها مع نابولي في جميع المسابقات، وساعد الفريق في الفوز بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي.

 

على الصعيد الدولي، شارك ألان في تسع مباريات مع منتخب البرازيل، وكان ضمن تشكيلة الفريق الفائز ببطولة "كوبا أمريكا" في 2019.

 

واحتل إيفرتون المركز 12 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين في الموسم الماضي، وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد بمواجهة خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبير اللندني، في الـ13 من سبتمبر الجاري.

أخبار تهمك

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعة

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ ساعتين

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

منافسا الأهلي والزمالك.. الوداد والرجاء مُهددان بالحرمان من المشاركة في البطولات الإفريقية

منذ أقل من ساعة

التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة

منذ ساعة

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

11:40 م

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب