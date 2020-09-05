التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة









كشفت وسائل إعلام إسبانية عن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات برشلونة الإسباني التي بدأت منذ أيام استعداداً للموسم المقبل.





وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير بأنه على الرغم من إعلان البرغوث الأرجنتيني مؤخرًا عن استمراره في صفوف النادي الكتالوني إلا أنه لم يتواجد اليوم في تدريبات البلوجرانا.





وأوضح البرنامج الإسباني أن ليونيل ميسي لم يخضع بعد لفحص فيروس كورونا المستجد وبالتالي لم يتواجد في التدريبات.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه من المتوقع أن يخضع البرغوث الأرجنتيني للفحص ثم يتواجد في تدريبات البرسا في الأيام القليلة المقبلة.







