المنيا يهزم ديروط استعدادا للقسم الثاني

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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حقق فريق المنيا الفوز على فريق ديروط بثلاثة أهداف مقابل لا شىء ، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، بملعب النادي المنياوي.

ودخل فريق المنيا المباراة تحت قيادة المدير الفني شديد قناوي، بتشكيل في الشوط الأول ضم كل من: عمرو خالد (حارس مرمي ، أيمن ناصر ، أحمد رضا، محمد آدم، حازم مرعى ، مصطفى الشوبكشي، داوودا، كامل أحمد، علي دياب، شعبان عبدالحميد، حسام حسن.

وفي الشوط الثاني خاض المنيا بتشكيل ضم: عبدالكافي رجب في حراسة المرمى ، برسوم محروس ، محمود المنشاوي ،احمد كاستيلا ، عباس مصطفى ، محمد شديد، بدوي عاشور ، أحمد عصام ، محمد محسن، محمد سماره، عمرو عثمان، كما شارك الناشئين محمد عبد الرحيم واحمد أشرف.

وسجل أهداف المنيا خلال الشوط الاول اللاعبين: كامل أحمد، وحسام حسن، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب أحمد عصام الهدف الثالث من ضربة جزاء .

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