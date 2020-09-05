حبس الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بمرضاه في الغربية 4 أيام

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قررت نيابة أول طنطا، تحت إشراف المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات غرب طنطا، بمحافظة الغربية، حبس الطبيب النفسى المتحرش بمريضاته 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتقدمت عدد من السيدات بتقديم بلاغ إلى نيابة أول طنطا حمل رقم 5715 إداري يتهمن فيه «أ. ج» طبيب نفسى باستغلال مرضهن وهتك عرضهن بزعم العلاج بالأحضان والتلامس كوسيلة حديثة للعلاج النفسى، وأكدت إحدى المجنى عليهن إنه كان يحدثهن بإيحااءات جنسية كما طلب منهن إرسال صور عارية، وهو ما رفضنه.



وضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية، طبيبًا نفسيًا عقب تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن رسائل العديد من السيدات، بأنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا تعرضن للتحرش اللفظي من الطبيب، وطلب منهن إرسال صور خاصة بهن له، ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وايهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.



بالفحص تبين أنه سبق وأبلغت عدد من السيدات الجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق، وأمكن تحديد الطبيب المشار إليه، وجرى ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





