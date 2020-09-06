وزير الشباب: مصر أبهرت العالم خلال قرعة مونديال كرة اليد 2021

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر أبهرت العالم كله خلال قرعة مونديال كرة اليد 2021.



ووصف "صبحي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن حفل قرعة مونديال كرة اليد بالعرس الرياضي والحدث الرياضي الوحيد في ظل أزمة فيروس كورونا.



وأضاف وزير الشباب والرياضة: "أردنا أن نظهر أمام العالم كله إمكانيات الدولة المصرية، ونفرح نفسنا ونؤكد على قدرة الدولة المصرية بدعم قياداتها السياسية لما ستكون عليه مصر في المستقبل".





