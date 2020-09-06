أقباط إيبارشية بني سويف يودعون القس أنطونيوس ثابت

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:10 ص
جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
ماريان عيد
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شارك المئات من الأقباط، في صلاة جنازة القس أنطونيوس، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقرية قمبش ببني سويف التابعة لايبارشية ببا.

جاء ذلك بمطرانيه الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا، بمشاركة العشرات من الآباء الكهنة من ايبارشيات ببا وبني سويف وسمالوط والمنيا وطموا وجرجا ومغاغة.

وحضر صلاة الجنازة، النائبة ميرفت ميشيل عضو البرلمان والمئات من الأقباط وعدد من المسلمين، ووجه القمص صليب عبد المسيح نيابة عن الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، والذي غاب عن الجنازة بسبب تعرض نيافتة لوعكة صحية، الشكر إلى ممثلي كافة الايبارشيات التي شاركت في الصلوات.

عن القس أنطونيوس:
هو من مواليد 1781980 من قرية نزلة النصاري وحاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية عام 2001 وبكالوريوس الكلية الاكليركية عام 2013 وسيم كاهن عام 2012 وقدم القمص اشعياء ديماس راعي كنيسة مار مرقص بمدينة بني سويف كلمة تعزية للحضور أكد خلالها أن أي أسرة مجروحة وتفقد عائلها تتحول مسئوليتها إلي الله والله يضمد جراحها ويملأ الفراغ ويشيل مسئولية هذه الأسرة.

في سياق آخر، رحل الأب القس أنطونيوس ثابت ملاك كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية قمبش التابعة لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، إثر تعرضه لحريق منذ أيام، وتم نقله إلى مستشفى الحلمية العسكري بالقاهرة، إلى أن فاضت روحه صباح أمس.

وأقيمت صلوات تجنيزه بمقر مطرانية ببا الساعة الثالثة مساء أمس، وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء لنيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القس أنطونيوس ثابت ملاك، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
أقباط إيبارشية بني سويف يودعون القس أنطونيوس ثابت
أقباط إيبارشية بني سويف يودعون القس أنطونيوس ثابت
أقباط إيبارشية بني سويف يودعون القس أنطونيوس ثابت
أقباط إيبارشية بني سويف يودعون القس أنطونيوس ثابت

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