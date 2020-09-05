أسعار الذهب في اسواق الصاغة بمصر اليوم الأحد 6-9-2020

حققت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6-9-2020، استقرار بعدما شهدت تراجعات خلال تعاملات أمس بسيطة بعد هبوط السعر العالمي.

أسعار الذهب اليوم الأحد 6-9-2020

عيار ١٨ : 726.85

عيار ٢١ : 848

عيار ٢٤ : 969.10

الجنيه الذهب : 6784

أسعار الذهب العالمي

انخفض الذهب العالمي في اخر ايام تداولاته أول أمس الجمعة، ليعكس مساره بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة.

ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب سابقة، ليهبط 0.4 بالمئة إلى 1922.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1457 بتوقيت جرينتش.، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1927.30 دولار.

صعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوئل أبريل نيسان، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزي العملات الأخرى.