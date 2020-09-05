إصابة "زوجين وطفليهما" في إنقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة "زوجين وطفليهما" في حادث سيا، وقع، مساء اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة ملاكي أعلى نفق بياض بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي أعلى نفق بياض بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود 4 مصابين "رجل وسيدة وطفلين" بموقع الحادث.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارتين نقلت المصابين الأربعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وهم:

محمد عطا كريم، 36 سنة، نقاش، مصابًا بجرح متهتك بالذراع الأيسر، وزوجته "توابه محمد عبد الغفار" 30 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح وكدمات بالجسم، ونجليهما "مالك ـ 6 سنوات" مصابًا بجروح وكدمات وحنين ـ 4 سنوات" مصابة بجروح وكدمات، جميعهم يقيمون مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية.

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