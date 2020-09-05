قامات الإذاعة.. مؤسسًا لجيل مبدع من الإذاعيين.. ما لا تعرفه عن إمام عمر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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قامات الإذاعة اليوم عن الإذاعي الكبير إمام عمر، أحد أعمدة الإذاعة المصرية، ومؤسسًا لجيل مبدع من الإذاعيين.

من مواليد 16 فبراير 1942 حصل علي ليسانس الآداب قسم " التاريخ " جامعة القاهرة عام 1968.

الالتحاق بمعهد السينما كان حلمًا يراوده منذ الصغر لكنه فشل في الالتحاق به، لافتًا إلى أن الإذاعي حسن إمام عمر تربطه به صلة قرابة فهو شقيق والده وساعده كثيرًا خلال رحلته في الإذاعة.

التحق بالإذاعة في سبتمبر 1973 مذيعًا بإذاعة ركن السودان " وادي النيل حاليًا"، تعد العلامة الفارقة فى تاريخ إمام عمر، هي انضمامه إلى إذاعة "الشرق الأوسط" عام ١٩٧٥، بترشيح من الإذاعي الكبير " بابا شارو"، التقى الفنان فريد الأطرش قبل انتقاله لإذاعة الشرق الأوسط.

وأول برنامج قدمه "سهرة محطات فضائية" مع الكاتب صالح مرسي، وعمل مذيعا للمنوعات، والدويتو الشهير له مع الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر.

كما قدم فى إذاعة "الشرق الأوسط" برنامج "سهرة محطات فضائية" بمشاركة الكاتب صلاح عيسى، و"ضيف على الإفطار"، و"إذن نيابة"، و"تسالي" و"السينما".

توالت البرامج الناجحة، من أهمها: " برنامج السينما "، " "ضيف على الإفطار"، "إذن نيابة"، "تسالي"، "السينما"، "تاكسي نت الأرض للقمر"، "عمارة شطا" وسهرة مع السيدة جيهان السادات، وسهرة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، وسهرة مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

وفي عام 1995 رقي إلي منصب المدير العام للموسقي والغناء، تم تعينه عام 2000 كرئيس شبكة تخطيط الإنتاج الإذاعي المركزي.

شارك في عدة أحداث دولية مثل مهرجان كان السينمائي في فرنسا لمدة 14 عامًا بالإضافة إلى العديد من الأحداث المصرية والعربية مثل مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان دمشق السينمائي ومهرجان قرطاج وعضو نقابة السينمائين.

الجوائز التي حصل عليها: "شهادة تقدير من وزير الثقافة بمناسبة تجديد استديو مصر، شهادة تقدير من وزير الإعلام في أول مهرجان للإذاعة والتليفزيون عن برنامجه "تسالي، الجائزة الذهبية عن إنتاج القصيدة الغنائية في الإذاعة.




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