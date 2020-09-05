أحمد كشري يهاجم التحكيم بعد تعادل أسوان أمام سموحة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
رقية صلاح
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شن أحمد كشري المدير الفني لنادي أسوان هجوما على التحكيم  بعد تعادل فريقه أمام فريق سموحة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

 

وقال كشري في تصريحاته عبر مداخلة هاتفية على قناة الزمالك مع الإعلامي أحمد جمال :" حزين مما حدث اليوم من الحكام تجاة أسوان وأنا ألعب المباراة من أجل الثلاث نقاط وتخطي النادي الإسماعيلي".

 

وأضاف:" قام الحكم بطرد اثنان من لاعبي الفريق وطرد محمد عبد المجيد مباشرة، بعد تسجيله هاتريك في الدوري المصري ومن القليل حدوث هذا وحسب ركلة جزاء على أسوان في نهاية المباراة".

 

وأتم  تصريحاته مدرب أسوان تصريحاته قائلًا :" أفكر جدياً في الاستقالة من تدريب الفريق بسبب أخطاء التحكيم مجهودي الذي أبذله يضيع، وجمهور أسوان غاضب من أخطاء الحكام ضد فريقه، ولا أعلم ما فائد تقنية الفيديو، ومن الطبيعي أن تقلل الأخطاء، وأسوان من أفضل الفرق التي تلعب كورة في الدوري".

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