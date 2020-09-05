إنجلترا تخطف فوزا مثيرا على آيسلندا "1-0" في دوري الأمم الأوروبية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

اقتنص منتخب إنجلترا فوزا مثيرا من ملعب مضيفه منتخب ايسلندا 1 /صفر اليوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المستوى الثاني للمجموعة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

 

وفي مباراة أخرى تغلب منتخب بلجيكا على مضيفه منتخب الدنمارك 2 /صفر.

 

وعلى ملعب لاواردالسفولور ستاديوم ، كانت المباراة تتجه للانتهاء بالتعادل السلبي لكن منتخب إنجلترا حصل على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، تزامنت مع طرد لاعب ايسلندا سفيرير إنجاسون،  ليسجل منها رحيم ستيرلينج هدف الفوز القاتل.

 

وأكمل منتخب إنجلترا أيضا بعشرة لاعبين لطرد كايل ووكر في الدقيقة 72.

 

ويحل منتخب إنجلترا في المركز الثاني بمجموعته برصيد ثلاث نقاط بفارق هدف عن منتخب بلجيكا.

 

وعلى ملعب باركن ستاديوم، أنهى منتخب بلجيكا الشوط الأول من مباراته أمام الدنمارك متقدما بهدف سجله جايسون دينايير في الدقيقة التاسعة.

 

وأكد درايس ميرتينز فوز المنتخب البلجيكي بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 77.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

منافسا الأهلي والزمالك.. الوداد والرجاء مُهددان بالحرمان من المشاركة في البطولات الإفريقية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

منذ ساعتين

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ ساعتين

التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة

منذ ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعة

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

11:40 م

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب