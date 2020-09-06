راهبات جديدات لدير المحارب بالأقصر

أقيمت صباح اليوم الأحد، بدير الأمير تاوضروس المشرقي (المحارب) بالأقصر صلوات رهبنة سبعة عشر من طالبات الرهبنة، وذلك لديري الأمير تاوضروس المشرقي ورئيس الملائكة ميخائيل بقامولا غرب الأقصر.





ترأس طقس صلاة الرهبنة والقداس، كل من: الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، كما تم ضمن الصلوات تغيير الشكل الرهباني لثمانية من الراهبات لدير الأمير تاوضروس.



عن دير الشهيد تاوضروس المحارب

يرجع تاريخ وحكاية هذا الدير العامر بالأعمال المتجلية في العديد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وخدمة المجتمع ودور أباء الدير في استقبال مرضى "وباء الملاريا" وفتح أبوابه لكل من يقصده أثر انتشار وباء الملاريا.





موقع الدير

يقع دير الشهيد تاوضروس المحارب بجبل القرنة غربي الأقصر، ويطلق عليه حاجر البعيرات، وكان هذا الجبل يسميه المصريون القدماء “بجبل ممنون” (شامة ) المقدس، خلف مدينة هابو بالصحراء الغربية ويبعد عنها 2كم غربا ويصل بينهما مدق ممهد لسير جميع السيارات، ويبعد عن مدين الأقصر 8كم.



