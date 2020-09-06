"شطة": اختفاء كأس الأمم 2010 يثير الدهشة والاستغراب

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الكابتن شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن واقعة اختفاء كأس الأمم 2010، من اتحاد الكرة المصري، تثير الدهشة والاستغراب خاصة أن الواقعة تمت في مبنى به جهاز إداري وأمنى قوى، وتابع: "لما سمعت ده جاتني حالة دهشة مع استغراب.. دي حاجة غريبة".

وأضاف "شطة"، "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الكأس قيمتها في معناها وليس في مضمونها والمادة المصنوعة منها، لافتًا إلى أنه علم خلال فترة الغياب الأمني أن هناك بعض الأشياء اختفت من المبنى ولكن تم استعادتها مرة أخرى.

وف سياق متصل قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري الأسبق، إنه لا يعرف السبب من إثارة موضوع اختفاء الكؤوس حاليا، مشيرا إلى أن هناك بالفعل محاضر تم عملها منذ حريق اتحاد الكرة في عام 2013.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إن كان متواجد خارج البلاد وقت حريق اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن أن الكأس ليس مصنوعة من الذهب حتى تتعرض للسرقة بل هي شيء رمزي.

وأشار إلى أن النسخة الأصلية من الكأس متواجدة داخل الاتحاد الأفريقي ومصر كان لديها نسخة من الكأس.

وتابع، أنه لا يعلم الهدف من إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت، مضيفا: هل من أجل التشكيك في أشخاص كانت متواجدة لا نعلم وأتمنى أن يتم فتح تحقيقات النيابة مرة أخرى للتحقيق في اقتحام اتحاد الكرة ومعرفة المتسبب في ذلك".

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