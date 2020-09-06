أيمن عزب ينفي شائعة وفاة والده بفيروس "كورونا"





وخرج أيمن عزب عن صمته ليرد على هذه الشائعات قائلًا: "توضيح.. أصيب أبي بكورونا من شهرين وخمس أيام.. وتم شفاءه وقتها بعد ان تم علاجه والتاكد من ذلك".



وتابع "ودخل المستشفي بعد ذلك مرتين بسب أمراض أخرى والوفاة لم تكن بسبب كورونا.. ولو كان الامر كذلك لذكرته".



يذكر أن والده توفى اليوم، وكتب أيمن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"انتقل الى رحمة الله الان ابي...رحمه الله واسكنه فسيح جناته..أسألكم الفاتحه والدعاء".

نفى الفنان أيمن عزب شائعة وفاة والده بـ"كورونا"، حيث تداول البعض خلال الساعات القليلة الماضية أنباءً غير صحيحة تفيد بوفاته متأثرًا بمضاعفات الفيروس.