تعرف على موعد مباراتي الأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد، ضمن منافسات الأسبوعين 26 و27 من عمر مسابقة الدوري.

وأسفر جدول الدوري، الذي تم الإعلان عن موعد مباريات أسبوعين جديدين منه، عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي يوم 11 سبتمبر في ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الأسبوع 26، فيما تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم 14 من الشهر ذاته على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم 27.

هذا ويواجه الأهلي حرس الحدود بعد غدٍ الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، بعد فوزه أمس على وادي دجلة بهدفين دون رد.

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الدوري المصري الاتحاد الأهلي الإسماعيلي

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