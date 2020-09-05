الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 3 أيام قادمة والعظمى 44 درجة

أعلن خبراء من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة والرطوبة ستستمر في الارتفاع في معظم المناطق، حيث أن المناخ حار ورطب في القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار للغاية في جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.









حالة الطقس خلال 3 أيام قادمة





وأضاف الخبراء أننا نشهد حتى اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة ، خاصة في المناطق الجنوبية ، حيث تم تسجيل أقصى درجات الحرارة في القاهرة عند 37 درجة و 31 درجة على السواحل الشمالية ، و 41 درجة في جنوب سيناء ، وتراوحت بين 40 و 44 درجة في شمال وجنوب الصعيد.





وأكد الخبراء أن الطقس ليلاً سيكون لطيفاً في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ويكون الطقس معتدلاً.





وفيما يتعلق بأبرز ظواهر الأرصاد الجوية المتمثلة في المناخ خلال الأيام القليلة المقبلة، أكد الخبراء أن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تتعرض لانزلاقات مائية من 3 إلى 7 صباحًا وتبدأ في التلاشي مع تغير المناخ. ظهور أشعة الشمس، وتتعرض مناطق جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد لأمطار معتدلة إلى خفيفة في بعض الأحيان تكون وفيرة في بعض المناطق المتفرقة.





وأشار الخبراء إلى أن نسبة الرطوبة في القاهرة تصل إلى 83٪ ، وفي السواحل الشمالية تصل إلى 90٪ وفي المناطق الجنوبية تصل إلى 60٪.



