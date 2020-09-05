عمر كمال يحيي حفلا ناجحا في تونس بحضور الإعلامية عائشة عثمان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


برغم قرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء داخل وخارج مصر، وتأكيد نقابة الموسيقيين التونسيين بالتضامن مع قرارات هاني شاكر بناء على البروتوكول الموقع بين الطرفين، إلا أن مطرب المهرجانات عمر كمال يقوم حاليا بإحياء عدد من الحفلات في تونس.

وأقام المطرب الشاب عدة حفلات خلال الأيام الماضية، كان آخرهم أمس بإحدى الفنادق الكبرى، وذلك بحضور عدد كبير من الجمهور التونسي، كما حضرت الحفلة الإعلامية التونسية عائشة عثمان مقدمة برنامج "عائشة شو" وزوجها المنتج أيمن بوجبل، والفنان التونسي أمين الدزيز، وعدد آخر من نجوم المجتمع التونسي.

ويواصل عمر كمال حفلاته في تونس خلال الأيام الحالية، قبل أن يعود إلى مصر نهاية الأسبوع المقبل، ليضع اللمسات النهائية لأغنيته الجديدة والتي يشاركه بها الفنانة الإستعراضية جوهرة.

أخبار تهمك

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ ساعتين

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و نصف

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

دعم البحرين.. مصر تواصل دورها القائد مع أشقائها العرب

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ 34 دقيقة

دياز: زيدان كلمة السر في انتقالي إلى ميلان

منذ ساعة

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ ساعتين

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 11 ساعة

ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

منذ نصف ساعة

3 نجوم بدلاء سواريز في يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

10:29 م

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

10:01 م

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب