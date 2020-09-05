عمر كمال يحيي حفلا ناجحا في تونس بحضور الإعلامية عائشة عثمان









برغم قرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء داخل وخارج مصر، وتأكيد نقابة الموسيقيين التونسيين بالتضامن مع قرارات هاني شاكر بناء على البروتوكول الموقع بين الطرفين، إلا أن مطرب المهرجانات عمر كمال يقوم حاليا بإحياء عدد من الحفلات في تونس.





وأقام المطرب الشاب عدة حفلات خلال الأيام الماضية، كان آخرهم أمس بإحدى الفنادق الكبرى، وذلك بحضور عدد كبير من الجمهور التونسي، كما حضرت الحفلة الإعلامية التونسية عائشة عثمان مقدمة برنامج "عائشة شو" وزوجها المنتج أيمن بوجبل، والفنان التونسي أمين الدزيز، وعدد آخر من نجوم المجتمع التونسي.



